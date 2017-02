Nintendos andra storsatning på mobilspel, Fire Emblem Heroes, går som tåget. Efter 24 timmar i App Store har spelet dragit in 2,9 miljoner dollar – nästan 30 miljoner svenska kronor.

Spelet släpptes i torsdags och på fredagen presenterades det första resultatet. Fire Emblem når dock inte upp till vare sig Super Mario Run eller Pokémon Go. De drog in 8,4 miljoner dollar respektive 10,2 miljoner dollar under sina första dygn.