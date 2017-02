Donald Trumps val för att leda Federal Communications Commission, en federal myndighet i USA som ansvarar för etermedier, Ajit Pai, har ägnat sina första dagar på jobbet till att arbeta för att ta bort de konsumentskyddsregler för internet som skapades under Obama-administrationen, skriver The New York Times.

