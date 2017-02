De flesta nivåerna är riktigt stora och sjuder av liv och rörelse. Både grafik och ljud lyfter fram spännande små detaljer och levererar på riktigt hög nivå. Det är lätt att halka in på en alternativ väg till nästa mord genom att tjuvlyssna på konversationer och vara observant på andra karaktärers beteenden.Den som är nyfiken och håller ögon och öron öppna kommer att bli rikligt belönad med händelser som kräver att du följer olika händelsekedjor för att slutföra dem. Oftast är dessa också de mest underhållande att utforska, och resulterar inte sällan i spektakulära – ibland humoristiska – avrättningar. Du bjuds på en mängd av dessa händelser i varje nivå, vilket ger spelet en hedervärd och extremt svårmatchad potential för omspel.Har du spelat ett Hitman-spel tidigare kommer du snabbt att göra dig hemmastadd bland pianotrådar, klädombyten och skådespeleri. Samtidigt märks det att IO Interactive gjort sitt yttersta för att ta den välbekanta formulan till sin spets – alla moment är mer sofistikerade och krävande än tidigare – men också mer belönande. AI:n är slipad och betydligt mer observant än hos många av konkurrenterna, men som alltid finns utrymme för förbättringar även här. En tendens att vilja fortsätta livet som vanligt efter att ha hittat en medvetslös kollega i korridoren smyger sig på ibland, men på det stora hela är fienderna så intelligenta som man kan begära av ett spel i den här genren.Efter utfört uppdrag bedöms du utifrån en mängd olika parametrar och får ett slutbetyg baserat på hur väl du har lyckats. Nya kostymer, startplatser och annat smått och gott väntar den som anstränger sig. Sedan kan du testa online-läget, där du och andra spelare kan skapa egna mordkontrakt och utmana varandra in i all oändlighet.