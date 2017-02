Enligt Netflix pressrelease kommer "Castlevania Season 1, Part 1" släppas på Netflix under 2017. Mycket mer information än så finns inte men enligt The Globe and Mail ska Warren Ellis skrivit för seriens första säsong.

Om serien kommer att tackla något särskilt spel i serien (så gott som alla handlar om att döda Dracula och andra klassiska monster) eller om familjen Belmont ens kommer ha huvudrollen återstår att se.

Första Castlevania släpptes 1986 och spelen har sedan dess varit en av utvecklaren Konamis huvudserier.