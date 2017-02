Vi vaknar upp igen i samma lägenhet. Likt filmen ”Groundhog Day” med Bill Murray i huvudrollen verkar tiden ha spolats tillbaka. Det är fortfarande den 15 mars 2032 men något stämmer inte. Det inser vi snabbt när telefonen inte ringer och att de karaktärer vi tidigare pratat med påväg till helikoptern nu har blivit mördade. Vi hittar en skiftnyckel som blir vårt allra första vapen och beger oss in i det mörker som är Prey. En mystisk person vid namn ”January” ringer oss och förklarar läget – vi är inte längre säkra och något fruktansvärt har hänt. Han guidar oss ut ur lägenheten, som visar sig vara fejk och en del av ett simulatorlaboratorium.

Det dröjde till 2014 innan Bethesda på nytt yttrade sig om Prey 2. Det var dock inga goda nyheter – spelet hade lagts ner och personalen hade förflyttats till ett nytt Prey-projekt som snarare var en omstart av serien än en uppföljare. Två år senare avtäcktes Prey under pågående E3-mässa. Vad vi fick se då var en titel radikalt annorlunda jämfört med sin namne. Även studion hade bytts ut helt och hållet och ansvariga för projektet blev istället Arkane Studios, mest kända från att ha utvecklat Dishonored. Av den trailer som visades upp att dömda fanns inte ett spår kvar av originalspelet.

Det första Prey släpptes redan 2006. Samma år, närmare bestämt i augusti 2006, avslöjades det att Prey 2 var under utveckling. Projektet sprang dock på en hel del trubbel, och 2011 såldes licensen till Bethesda – utgivaren bakom spel som Fallout och The Elder Scrolls. Företaget poängterade att utvecklingen skulle få fortsätta med samma team som originalspelet. Därefter lades locket på.

Det tar inte lång tid innan situationen blir uppenbar. Vi har aldrig befunnit oss på jorden, utan i en del av den rymdstation kallad Talos I, som nu är under attack. Varelser kallade ”Mimics” – vars förmåga är att förvandla sig till vardagliga saker som kaffe, stolar och inredningsdetaljer – har tagit sig in på rymdstationen och gör nu livet surt för oss. Vårt mål är fortfarande inte helt solklart – de enda instruktionerna vi får är att ta oss från punkt A till punkt B, samla på oss vapen och på bästa manér slå ihjäl angripande Mimics.

Under resans hektiska gång förklaras även vad Neuromod är, och varför den är så viktig. Kort sagt är det Preys uppdateringssystem, där du hittar nya moddar som gör din karaktär bättre på en rad olika punkter. Det finns tre kategorier att uppgradera – Scientist, Engineer och Security. Var och en av dessa är viktiga för din fortsatta väg framåt. Prey har exempelvis inte, som moderna förstapersonsskjutare, en fulländad automatiskt system för att få tillbaka hälsa, utan det behöver du förfina med olika moddar som kompletteras med hälsopaket du samlar på dig.



Massvis av vapen

Det finns även en rad olika vapen. I arsenalen finns exempelvis hagelgevär och Gloo Gun som hittas under Preys första 30 minuter. Med Gloo Gun klistrar du fast de annars supersnabba Mimics i golvet och kan därefter antingen slå sönder dem med skiftnyckeln, eller spränga dem i småbitar med det kraftiga hagelgeväret. Men det gäller att vara snabb på bollen – Mimics är inte bara kvicka, utan dyker i regel upp i grupper.

Här och var finns återvinningsstationer, där du kan mata in saker du plockar på dig under spelets gång och göra om dem till, exempelvis, hälsopaket. Därför är det av största vikt att du samlar på dig det mesta som går att stoppa i ryggsäcken. Mer än ofta hamnar du i situationer där du behöver extra kraft för att ta dig an en anstormning Mimics och utan extra hälsa är du körd.

Att utforska allt är nyckeln till framgång i Prey. För att komma vidare behöver du låsa upp stängda dörrar och det gör du genom att plocka på dig olika passerkort. Det finns även möjlighet att plocka upp anteckningsböcker som ger ledtrådar och små förklaringar över det som hänt. Genom att läsa det mesta får du sakta men säkert ett grepp över situationen som bara blir mer och mer bisarr ju mer spelets handling fortskrider.

Andra spelmedier har kallat Prey för ett psykologiskt spel snarare än ett skräckspel som originalet de facto var, och det är vi beredda på att skriva under på. Även om nya Prey är långt ifrån så läskigt som första spelet var, finns det stunder då vi upplever obehaget av att vara övervakade av fiender vi inte kan se. Spelets styrka är de många överraskningsmomenten.

Lär roa oss kungligt

Om du ser nya Prey som ett fristående spel kan titeln säkerligen locka. Det återstår ett par månaders utveckling då titeln inte släpps förrän i maj 2017, och av den timmen vi testar att döma lär vi bli glatt överraskade. Det må inte få oss att ligga sömnlösa om nätterna som originalet gjorde år 2006, men om resterande del av spelet är så bra som första timmen är kommer detta roa kungligt.

Prey släpps till Xbox One, Playstation 4 och PC den 5 maj 2017.