Äntligen börjar det röra på sig ordentligt på oledfronten efter en något seg start. På årets CES-mässa visades det upp ett antal nya apparater – Philips 55POS901F/12 presenterades dock redan under IFA-mässan i Berlin i höstas, och nu har det blivit dags för lansering.

Snygg design och Ambilight

Philips 55POS901F/12 är en stadig pjäs som är extremt tunn i kanterna. Tillverkaren har valt att bygga in anslutningar och mottagare i själva tv:n, vilket begränsar möjligheten att bygga en riktigt tunn tv, men här finns å andra sidan också Ambilight som kräver sin yta. Det sitter led-belysning på sidorna och i överkant och det här är en designdetalj vi gillar. Men det kräver att du ställer tv:n mot en ren vit vägg för optimal effekt.

Tv:n har fyra stycken hdmi-ingångar och tre stycken usb-kontakter, vilket borde vara tillräckligt för de flesta. Här finns också dubbla CI-kortläsare och dubbla tuners med stöd för alla vanliga standarder (marksänt, satellit och kabel, dock är den inte godkänd av Canal Digital i skrivande stund).

Fantastisk bild

Bilden är riktigt ljusstark och fin. Vi använder blurayfilmerna Life of Pi och The Revenant i hdr-versioner för att se hur tv:n presterar under bästa möjliga förutsättningar och här är bilden helt fantastisk. Mörka partier i bilden blir verkligen helt svarta och samtidigt levererar tv:n riktigt ljusstark bild med fylliga och naturtrogna färger. Vi justerar ned kontrasten en aning och slår av Perfect Clear Motion för att optimera skärpan i konturer i bilden.

Jämfört med LG:s tv är Philips aningen vassare när det gäller just kontrasten, men det handlar om hårfina skillnader. Detaljåtergivningen i lågdagrar imponerar stort och efter lite justering hanterar tv:n riktigt ljusstarka bilder utan att fräta ut ljusa delar.