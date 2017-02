Det är dags att skruva upp temperaturen inför MWC-mässan i slutet av februari! Enligt pricksäkre Venturebeat-läckan Evan Blass planerar finska HMD Global nämligen en nylansering av den ikoniska Nokia 3310.

HMD Global will launch the Nokia 3, 5 and 6 at MWC, plus a 3310 homage https://t.co/lYHtSoagIt pic.twitter.com/GhZXuB0E5u