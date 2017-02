Nintendo kommer i och med kommande The Legend of Zelda: Breath of the Wild att släppa sitt första säsongspass. Breath of the Wild kommer att få två nedladdningsbara tillägg under 2017 och för att spela både måste du köpa The Legend of Zelda: Breath of the Wild Expansion Pack. De går inte att köpa tilläggen separat.

Expansionen är prissatt till 20 dollar (gissningsvis 199 kr i Sverige) och det första tillägget kommer innehålla en högre svårighetsgrad och utmaningen Cave of Trials medan det andra tillägget kommer lägga till en ny dungeon och nytt story-innehåll.