Konstant uppkopplad – kostnadsfritt i tre år

Audi Q5 är numera konstant uppkopplad med hjälp av ett fabriksmonterat sim-kort. Denna tjänst ger en direkt uppdatering av bilen tjänster, så som navigation (med Google Earth-integration) och andra Audi Connect-tjänster. Här går det bland annat att skicka och ta emot e-post och sms under resan, boka tid för service och via en app ställa in värmen i kupén.

Uppkopplingen sker via LTE-nätet med en nedladdningshastighet på upp till 100 Mbit/s. Är du ute och snurrar i Europa behöver du inte oroa dig för eventuella roamingavgifter, då systemet automatiskt kopplar över till leverantören i det aktuella landet. Tjänsten är kostnadsfri i tre år (MMI Navigation plus) och kan sedan förlängas mot en avgift. Man skulle kunnat hoppas på att även fri surf är inkluderat, men så är det givetvis inte. Men det går att köpa till paket om du vill kunna erbjuda trådlöst nätverk till passagerarna i bilen. Det finns olika varianter, exempelvis sju dagar i Sverige inklusive 500 MB för 57 kronor.

Tyst, så tyst...

Förutom en hel del likheter rent visuellt delas även bottenplattan med syskonet A4. Som tillval går det att få Q5:an med adaptiv luftfjädring – en väl värd investering som effektivt eliminerar alla ojämnheter i vägen. Bilen höjs och sänkt beroende på aktuellt körläge, från ”Offroad”-läget till ”Dynamic” skiljer det hela 6 centimeter, en skillnad som kan vara avgörande i tuff terräng.

Om den adaptiva luftfjädringen även bidrar till Q5:ans tysta gång låter vi vara osagt, men skillnaden mot förra modellen är milsvid. Systemet för fyrhjulsdrift är nytt och kommer i alla modeller med 4-cylindriga motorer. I praktiken innebär det att drivningen bak kopplas bort om det inte anses nödvändigt. Ingreppet sker inom millisekunder och är ingen vi som förare märkte av men som ska ge en bättre bränsleekonomi. Hur mycket som kan räknas hem i form av besparingar är svårt att avgöra. Den officiella bränsleförbrukningen uppges vara 5,0 l/100 km, men vi hamnar på 6,6l/100 km och då är vi väldigt lätta på gaspedalen.

Styrreglage och pekplatta har flyttas från bakom till framför växelspaken.

Förarhjälpmedel, en utav Audis verkliga paradgren, finns det givetvis en uppsjö av. Att gå igenom dessa grundligt är som att gå igenom bibeln i detalj, men något som sticker ut är det avancerade navigationssystemet som i kombination med uppkopplingen och den adaptiva farthållaren levererar en oslagbar kombination. Med hjälp av kartorna anpassas farten hela tiden till kommande vägavsnitt och hastigheter. Har du aktiverat farthållare, vet du också att vid en av- eller påfart, i en rondell eller korsning måste du vanligtvis bromsa eller ge gaspådrag. Audis system sköter det år dig. Det blir lite av en uppenbarelse men även lite skrämmande att helt låta bilen sköta det, men när du väl vant dig är det helt suveränt.

I övrigt finns i stort sett alla system tillgängligt just nu. Dödavinkelvarnare, head up-display, Avståndsvarnare, Cross traffic Assist Rear, Exit Warning-system, Collision Avoidance Assist och Turn Assist är några exempel. Autobromsen Audi Pre Sense City är standard och kan initiera akutinbromsning om så skulle behövas. Något testbilen hunnit utrustas med, som kommer inom kort, är Audis kö körnings- och filhållningssystem.