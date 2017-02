Det går inte att förneka det magiska skimmer som ligger över vikingar, samurajer och riddare. Att ignorera deras våldsamma och blodiga leverne är inte särskilt svårt eftersom de helt enkelt ser så jäkla coola ut.

Det är just den känslan som Ubisoft har byggt For Honor kring. Mäktiga män och kvinnor, utrustade med rejäla rustningar och livsfarliga vapen, som gör upp med varandra i strider så hårda att marken skälver.

Stål möter stål

På ytan kan det se ut som att For Honor följer standardmallen för dagens actionspel till punkt och pricka. En mäktig hjälte tar sig över stora slagfält för att hugga ner fiende efter fiende med brutala och tunga attackkombinationer. Men att försöka spela For Honor på samma sätt som God of War eller Dynasty Warriors kommer endast att leda till en usel spelupplevelse fylld med förnedrande förluster. For Honor ska snarare ses som ett taktiskt fightingspel med actioninslag, där arenorna består av öppna slagfält med motståndare som är minst lika starka som dig själv.

Stridssystemet som For Honor bygger på är både enkelt som smart. Samtliga karaktärer har tillgång till ett hårt långsamt slag, ett snabbt svagt slag samt en knuff. Dessa slag går också att kombinera på olika sätt för att åstakomma mer skada. För varje attack som utförs förbrukas uthållighet och om mätaren töms blir slagskämparna långsamma och extra sårbara en kortare stund. Det är därför avgörande att tänka igenom sina attacker och hela tiden ha defensiven i åtanke.