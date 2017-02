Nederländska Guerrilla Games, spelstudion bakom "helt okej, men sämre än Halo"-skjutarna i Killzone-serien byter med Horizon riktning och satsar på storskalig, utforskande postapokalyps. Ett drag som initialt höjde ett och annat skeptiskt ögonbryn, men som med facit i hand tar krafttag om vartenda litet strå – ett i taget – och kör ner dem i halsen på oss allt eftersom historien om Aloys och planeten Jordens öde vecklas ut.

Horizon: Zero Dawn är ett actionrollspel med viss övervikt mot just action. Vi kontrollerar den utfrysta bågskytten Aloy i en haltande civilisation som slungats tillbaka till stenåldersnivå en sisådär tusen år in i framtiden. Korrupta, livsfarliga robotar strövar fritt runt i landskapet och de kvarvarande människorna lever i ett klansamhälle präglat av misstro och konflikt. Förutom att hitta och bekämpa orsaken till den korruption som knuffat ned människosläktet ett hack i näringskedjan vill Aloy lösa mysteriet kring sitt ursprung och hitta sin plats i världen.

Det vackraste du sett på en spelkonsol

Sagda värld levereras till dig i ett öppet format och bjuder in till utforskning i den omfattning och takt du själv har lust till. Det dramatiska landskapet påminner starkt om det som gjorde succé i Elder Scrolls-spelet Skyrim; höga snötäckta berg, skogbeklädda sluttningar och hemlighetsfulla ruiner som efterlämnats av människan. Alltihop målat i en grafik och med en sådan omsorg till detaljer att vi tappar hakan gång på gång. Vi snackar Uncharted 4-nivå här, men i en mångdubbelt större skala. Renderingsavståndet är omöjligt bra, ljussättningen spektakulär och det vajande, höga gräset ser så mjukt ut att man vill somna i det.

Alla robotar är inte aktivt ute efter att göra slarvsylta av Aloy. Vissa föredrar att beta fridfullt i skogsgläntor. Tills du kommer för nära, vill säga.

Har du en Playstation 4 Pro och 4k-tv är det bara att gratulera – Horizon: Zero Dawn klargör med all önskvärd tydlighet att nuvarande konsolgeneration står i zenit. Det kan helt enkelt inte bli mycket bättre än så här under rådande hårdvarubegränsningar. När vi, efter ett långt intro, äntligen släpps lösa i terrängen känns varje mjuk solstråle som kikar fram mellan de bleka björkarna som ett eget litet konstverk. Ursäkta natursvärmeriet, men man sitter mest bara där med ett fåraktigt leende och mumlar "näe?" under spelets första timme. Ett utmärkt, stråkbaserat soundtrack ramar in upplevelsen på bästa sätt.