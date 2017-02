Nu är mobilbranschens årliga jättejippo snart här. På söndag börjar nyheterna rulla in från jättarnas presskonferenser och på måndag slår Mobile World Congress upp portarna till mässhallarna i Barcelona.

Förutom den sedvanliga avsaknaden av Apple som ju alltid kör sitt eget race, kommer alla mobiljättar, operatörer, tillverkare av tillbehör, 5g-master, vr-glasögon och hundratals andra prylar att vara samlade på en yta stor som ett par rejäla fotbollsplaner.

M3 är givetvis på plats och bevakar, spanar och ger er de senaste nyheterna, både det förväntade och det mer urflippade som alltid dyker upp på de här stora mässorna.

Här är tio saker som vi hoppas få se på årets MWC:

Det är i stort sett bekräftat att det inte blir någon ny Galaxy S8 på MWC i år, utan att den kommer lite senare i vår istället. Klokt att inte stressa fram den, men vad har de då att bjuda på? Enda förhandstipset verkar vara en ny surfplatta. Det känns ju lite ljummet, så vi hoppas på något annat och lite oväntat från koreanerna.

HMD Global will launch the Nokia 3, 5 and 6 at MWC, plus a 3310 homage https://t.co/lYHtSoagIt pic.twitter.com/GhZXuB0E5u