Det är nu tre år sedan Microsoft själva dödade Windows XP, och resten av teknikvärlden fortsätter att göra detsamma. Senast i raden är spelutvecklaren Blizzard, som står bakom titlar som World of Warcraft, Starcraft och Diablo.

"Senare i år kommer vi inleda en process som utmynnar i att vi slopar stödet för Windows XP och Vista i World of Warcraft, Starcraft II, Diablo III, Hearthstone och Heroes of the Storm", skriver Blizzard själva i sitt forum.