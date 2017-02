Fnatic är ett globalt, framgångsrikt e-sportlag som består av världskända spelare inom exempelvis CS: GO, League of Legends och Heroes of the Storm. Man har också valt att släppa ett antal gamingaccessoarer med Fnatic-logotypen på, och en av de mer intressanta är det modulära headsetet Duel.

Duel är en fröjd för ögonen, men känns något plastiga att ta i. Detta är emellertid inget du kommer lida av när du väl fått på dig dem. Kåpornas höjd justeras genom ett hacksystem som för ganska mycket oväsen och är svårt att få till rätt när du redan har lurarna över öronen. På plussidan är mikrofonen flexibel och hamnar absolut inte i vägen. Ingen av de jag pratade med under Overwatch-sessionerna klagade heller på ljudkvalitén.

Det är over ear-kåporna som faller oss mest i smaken. De är mjuka och otroligt sköna att ha på sig. Inga påfrestningar kan över huvud taget skönjas mot huvud eller öron, inte ens under längre sessioner. En mer diskret on ear-variant medföljer också, men passform och bekvämlighetskänsla kommer inte i närheten av de större kåporna. För musiklyssning under kortare buss- eller tågturer kan de funka, men knappast för flera timmars svettigt Overwatch-pangande. On ear-varianten läcker också något mer ljud, men ingen version lider överdrivet mycket av den varan.

Även om vi knappast förväntat oss något halvdant i den här prisklassen blir vi positivt överraskade av ljudet. Vi har flera timmars musiklyssnande under bältet med Duel, där riktigt tung bas och fin balans sätter kvalitetsprägel på det i överlag varma och fylliga ljudet. Det är stereoljud för hela slanten, men inget som påverkar vårt helhetsintryck åt något direkt håll. Det enda vi hade önskat är en inbyggd volymkontroll.