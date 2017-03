Huawei P9 var en av förra årets mest positiva överraskningar. P-serien var alltid lite förvirrande, snygga, slimmade mobiler med premium-design, men mellanklasspris och beskedlig hårdvara. Med P9 tog de klivet in i riktig flaggskeppsklass. Kraftfull (om än ojämn) prestanda, mycket kul teknik under huven, och en unik och riktigt spännande kamera. Därför var förväntningarna på P10 riktigt höga, och till stor del tycker vi att den lever upp till dem.

Det senaste från Huawei är de två toppmodellerna som presenterades på Mobile World Congress, P10 och P10 Plus. De är uppföljarna till förra vårens P9 och P9 Plus . Plus-versionen dröjer några veckor tills den kommer till Sverige, men P10 börjar levereras 31 mars.

Hur länge kan man kalla någon för en uppstickare? Vi har sett Huawei som just en sådan nu i flera år. Men när de faktiskt säljer mer än flera av konkurrenterna och är etablerad i alla prisklasser – från budget till flaggskepp – är det kanske dags att sluta med det.

Byggkvalitet i toppklass

Börjar vi med det yttre så är det fortfarande en av de mest elegant slimmade och lyxigt välbyggda telefonerna i femtumsformat som du kan få tag på. Formen har ändrats lite från P9, med mer rundade kanter och hörn. Det tycker vi faktiskt är lite synd, för P9 hade en stil som den var rätt så ensam om. Nu går det istället att förväxla P10 med en Iphone 7, åtminstone med den aluminiumgrå version som vi testat.

P10 släpps också i en handfull lite mer utstickande färger. Tyvärr ser de inte ut att komma till Sverige till en början, här får vi nöja oss med en gråvit och en svart version. . Det är till och med samma dragning av plastranden för att få fram antennsignalen som i en Iphone. Visst, det är väldigt snyggt, och luren ligger perfekt i handen. Men det gjorde P9 också, utan att behöva imitera andra telefoners design.

Huawei P10 bredvid sin föregångare P9.

Flyttad läsare och udda hemknapp

En sak som vi inte riktigt är förtjusta i med P10 är att fingeravtrycksläsaren har flyttat från baksidan till mer vanlig ”knapp-plats” under skärmen. Det var både snyggt och ergonomiskt att låta den sitta baktill. Det aningen bökigare att behöva sträcka ner en tumme för att kunna logga in. Det har sina fördelar att flytta fram den, framför allt för att den nu kan användas som fysisk hemknapp istället för att ha navigering på skärmen.

Men istället för att gå fullt ut med det och även sätta dit back- och växlingskontroll vid sidan av den, som Huawei gjorde i Mate 9 Pro har man valt att låta oss komma åt de funktionerna genom olika typer av gester och svepningar på fingeravtrycksläsarens pektya. Snabb touch för att backa, lång touch för att komma till hemskärmen och en svepning åt sidan för att öppna skärmen med senaste apparna.

Just det sista är tyvärr inte så pålitligt som det borde, och vi får ofta testa en tre, fyra gången innan vi får till rätt precision på svepningen. Lyckligtvis kan du strunta i allt det och ställa in så att du får skärmkontroller precis som i P9 istället. Men då har du en ”knapp” under skärmen som bara är fingeravtrycksläsare.