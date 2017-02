När Lenovo köpte Motorola och började tillverka telefoner under Moto-märket valde företaget att satsa på låga priser med hyfsad hårdvara för att karva sig en nisch på marknaden. Den här trenden fortsätter när Lenovo nu lanserar Moto G5 och Moto G5 Plus: Billiga, säkra och förvånansvärt kapabla.

Båda modellerna har kropp i metall och 1080p-upplösning. Moto G5 har 5-tumsskärm och G5 Plus har 5,2-tumsskärm. Båda delar även fingeravtrycksläsare/hemknapp på framsidan under skärmen, och tillverkas i svart och guld. De är inte vattentäta, men har en ytbehandling som åtminstone ska hålla duggregn och andra stänk från att enkelt tränga in och skada telefonen.