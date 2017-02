Och eftersom spelutvecklarna och utgivarna själva gör lite i frågan är det istället upp till spelarna själva. Därför har spelhistorikern Frank Cifaldi tillsammans med en grupp entusiaster dragit igång en ny ideell förening, The Video Game History Foundation , för att rädda tv-spelens historia.

Hur gärna vi än vill tro det så är inte TV-spel för evigt. I alla fall inte om vi tar dem för givet. Tekniska tillkortakommanden och slarv riskerar att göra så att tusentals gamla spel med tiden kommer att försvinna på samma sätt som många stumfilmer gjorde under den tidiga filmhistorien.

Föreningens mål är därtill inte bara att bevara tv-spelskod för eftervärlden utan även att skapa digitala bibliotek och bevara gammalt spelmaterial i form av manualer, tidningar, förpackningar, pressmaterial med mera. Anledningen till det menar Frank Cifaldi är att det är viktigt ett bevara så mycket av kontexten kring när spelen släpptes för att kunna förstå var de kommer ifrån.

Arbetet med The Video Game History är långt och pågående och just nu jobbar föreningen med en rad olika projekt, bland annat att dokumentera och katalogisera Nintendo NES första år i USA. Du kan se en presentation av The Video Game History Foundation nedan.