Netflix kommer senare i år att göra en testomgång med tv-serier riktade speciellt till barn och använda sig av redan etablerade karaktärer. Om testet blir lyckat kan formatet komma att anpassas för vuxna.

Än så länge är mycket oklart kring tekniken. Skulle den gälla enbart nya serier eller kunna appliceras på existerande Netflix-serier som Orange is the New Black och House of Cards? Kommer tittarna på förhand att veta vilket val som gör vad eller kommer de få välja på enskilda handlingar som sedan påverkar historien utan att tittaren sitter på facit? Frågorna är alltså många men en saker är säker, Netflix kommer i vilket fall göra ett försök, bekräftar chefen Reed Hastings.

– När du väl har interaktivitet så kan du pröva vad som helst.