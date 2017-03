Middle-Earth: Shadow of Mordor släpptes till både förra och nuvarande generationens konsoler, samt pc, 2014. Spelet mottog finfin kritik av recensenterna och att en uppföljare till slut skulle komma var naturligtvis en lågoddsare. Redan i slutet av februari råkade amerikanska återförsäljaren Target läcka Shadow of War och dagen efter släpptes presentationstrailern i all sin prakt.

För att dra en lång historia kort har konflikten mellan de olika fraktionerna i och kring Mordor återuppstått. Sauron är tillbaka, argare och mer härskarsugen än någonsin, och har invaderat människostaden Minas Morgul, strax intill Mordor. Huvudkaraktärerna Talion samt Celebrimbor från första spelet behöver därför skapa en ny allsmäktig ring för att tygla den onda herren, något som det antyddes om redan i slutet av Shadow of Mordor.

Tidigare i veckan besökte M3 London och Warner Bros huvudkontor för att ta en titt på Middle-Earth: Shadow of War och känna av tempen inför den stundande lanseringen. Viktigt att poängtera är att vi inte testat spelet i sig – utan vi har tittat på en gameplay-video på ungefär 25 minuter. Varför Warner Bros valt detta upplägget kan man ifrågasätta då släppet inte ens är sex månader bort.

I det demo vi tittade på har storyn rullat i ett par timmar. Det är en session som utvecklaren Monolith Productions kallar för ”Fortress Assault” – kort och gott ett inslag där vi ska belägra en fästning, döda dess ”Overlord” och på så vis bli herrar över hela den kringliggande regionen. I spelet kommer det, totalt sett, finnas fem regioner (till skillnad från de två som fanns i Shadow of Mordor) att erövra och i videon ser vi det snöiga bergsområdet Seregost. Enligt Monolith Productions finns det massvis att göra i regionen, både innan och efter belägringen, men exakt vad kommer att avslöjas vid senare tillfälle.

I Seregost är det Ur-Hakon The Dragon som styr och ställer. För att komma åt honom behöver du först slå ut hans fotsoldarer och arbeta dig uppåt. Till sin hjälp har Talion en spion i fästningen i form av en pilbågsskytt som även kan placera ut explosiva fällor, och en armé av orcher och troll. Den första fotsoldaten att besegra, Túgog The Flame of War, medverkade även i Shadow of Mordor.

De datorstyrda karaktärerna minns och agerar därefter

Där och då slogs han på Talions sida, men efter att ha blivit avrättad av fienden och därefter återupplivad, känner han sig förråd och har tagit Saurons parti. Detta är för övrigt en sprillans ny funktion i Shadow of War. Monolith Productions utlovar att de datorstyrda karaktärerna kommer att minnas dig, både på gott och på ont.

Túgogs särskilda kraft är att belägga härskarringen med en förbannelse, vilket hämmar dess krafter. Men när han väl dödas, vilket sker hämningslöst och ytterst brutalt, är det fritt fram för Talion att kuta runt, mosa orcher och dominera warchiefs så att de byter sida.