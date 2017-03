The Legend of Zelda: Breath of the Wild sålde också extremt bra. Det är nu det bäst säljande spelet som har släppts samtidigt som en ny konsol men inte i paket med konsolen. Det gamla rekordet innehades av Super Mario 64 som såldes både fristående och i vissa länder i paket med Nintendo 64.

Försäljningen under öppningshelgen behöver inte betyda att Switch blir en succé på lång sikt, men för Nintendo vars förra konsol Wii U var något av en groda är det betydelsefullt att få en bra start.

