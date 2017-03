Wikileaks har publicerat en större samling dokument som de påstår är från USA:s hemliga underättelsetjänst CIA. Dokumenten beskriver olika former av avancerad mjukvara som tagits fram för att hacka sig in i smartphones, datorer och tv-apparater med internetuppkoppling, skriver The New York Times.

Dokumenten indikerar att CIA genom att öppna telefoner helt och hållet även kan få tillgång till innehållet i populära krypterade meddeladeappar som Signal, Telegram och Whatsapp.

Wikileaks säger att detta är bara den första delen av dokumentsamlingen, vilken redan nu innehåller 7818 webbsidor med 943 bilagor från 2013 till 2016. Hela arkivet av CIA-material ska bestå av flera hundra miljoner rader med datorkod.