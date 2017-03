När vi tidigare testade V90 (och S90 för all del) var det idel lovord från vår sida. Volvo har lyckats närma sig det absoluta premiumsegmentet och modellen är redan en vanlig syn ute på de svenska vägarna. Men konkurrensen, främst från Tyskland, är mördande så det gäller att smida medans järnet är varmt. Och visst är Volvo på gång, inte minst med tanke på den helt nya XC60 som presenterades nere i Geneve nyligen. Och så har vi denna – Busfärska V90 Cross Country och senast ut i 90-serien.

På mittkonsolen tronar den feta touchskärmen på 12,3 tum upp med vilken du styr bilens funktioner, bläddrar mellan media och navigationsanvisningarna presenteras. Menysystemet är riktigt genomarbetat och påminner inte så lite om en surfplatta i sammansättning. Det är enkelt att anpassa innehållet, håll in en ikon och flytta den dit du vill ha den. Undermenyerna nås genom att svepa med fingret åt vänster eller höger. Åt vänster finner vi inställningarna för förhjälpmedel och parkeringshjälp, åt höger media bilstatus och alla appar du valt att installera. Volvo har den goda smaken att erbjuda en dedikerad Spotify-app vilket tar musikströmmandet till en helt ny nivå med spellistor, sökfunktion osv. Riktigt bra! Något vi saknar är däremot en styrplatta eller vred vid växelväljaren för att bläddra i menyerna. Pekskärm i all ära, men under körning är det inte optimalt.

I stort sett alla inställningar sköts nämligen just via pekskärmen. Rattreglagen är relativt få, med vänster tumme styrs farthållare och avstånd till framförvarande bil, med den högra media-funktioner. Vi föredrar exempelvis Audis variant där du enkelt når de flesta undermenyer och fler inställningar. Mätarna är givetvis digitala och kan anpassas efter föraren precis som i XC90. Snyggt, tydligt och bra!

Volvo V90 har inget fast installerat sim-kort för uppkoppling men däremot finns en sim-kortplats som du kan använda med ett extra abonnemang. Det ger möjlighet att installera nya program, exempelvis Spotify eller Here, samt koppla upp dig till Volvos egna tjänst Connected Safety som skickar varningar och information, exempelvis halt väglag, till andra fordon utrustade med funktionen via en molntjänst. Givetvis kan du koppla upp bilen genom din smartphone och vidare skapa en wifi-hotspot för de övriga passagerarna.

Välutrustad är bara förnamnet

I form av förarhjälpmedel och säkerhetsfunktioner finns allt som går att få i V90 och S90, det vill säga det mesta: döda vinkeln-varnare, varning för korsande trafik när du backar, aktiv parkeringshjälp, parkeringskamera i 360 grader, trafikskyltsinformation, bakre kollisionsvarnare samt ”Pilot Assist” – en kombination av adaptiv farthållare och kurshållare som håller bilen mellan körfältets sidomarkeringar och avståndet till framförvarande fordon. Just den adaptiva farthållaren är någon ”kantig” i sitt uppträdande, speciellt i låga hastigheter och i köer, vilket yttrar sig i ett något ryckigt gaspådrag och tvära inbromsningar. Vid landsvägskörning i högra hastigheter är beteendet mycket bättre, och förstår förarens intuitioner vid exempelvis omkörningar på ett föredömligt sätt.

Testbilens ljudsystem, i detta fallet från Bowers & Wilkins är något av det bästa vi stött på. En brutal digital ljudprocessor i kombination med en mängs högtalarare skapar en perfekt avvägd ljudbild som går att anpassa i, till synes, oändlighet, beroende på hur många ni sitter i bilen. Det finns även det tre olika "miljöer" som kan efterliknas, bland annat akustiken i Göteborgs konserthus där får ljudbilden känns större och mer omslutande.

Körmässigt är CrossCountry väldigt lik V90 i uppförandet. Chassit är modifierat och anpassat till den högre markfrigången och för off-road-läget. Den är något mer gungig till karaktären vilket ger sig till känna vid mer aggressiv körning vid snäva kurvtagningar. Det är främst då den högre markfrigången ger sig till känna, trots den i övrigt suveräna luftfjädringen. Men å andra sidan är det just höjden som gör bilen intressant – inte bara visuellt kring Stureplan – utan just i mer otillgänglig terräng där kombinationen med fyrhjulsdriften är suverän.