Cemu är en emulator för Nintendos Wii U som utvecklas sedan 2015. I fredags släpptes nya The Legend of Zelda: Breath of the Wild för både Wii U och nya konsolen Switch, och utvecklarna satte omedelbart igång med att få Cemu att starta Wii U-versionen.

Det lyckades, vilket du kan se i videon från PC Gamer nedan. Än så länge fungerar det inte fullt ut, och även på en ganska kraftig speldator lyckas PC Gamer bara klämma ur 15 bilder per sekund.