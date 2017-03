Onyx är en serie runda högtalare med samma designspråk, riktigt vackra om vi får tycka till. Vi har tidigare testat modeller från tillverkaren och uteslutande imponerats av ljudbilden som förmedlats från dessa, oavsett om det varit högtalare i samma produktfamilj eller multiroom-varianterna Omni. Onyx mini bör inte blandas ihop med dessa. Förutom när det gäller just formfaktorn.

Onyx Mini är en bärbar bluetooth-högtalare tillverkad i ett matt gummimaterial med hög kvalitetskänsla. Framsidan har smyckats med ett rutmönstrat tyg som krönts med tillverkarens logga. På ovansidan hittar vi fyra knappar skyddade under en gummilist, som styr funktionerna volym, bluetooth, handsfree samt strömbrytaren. Pa baksidan, strax under det blottade baselementet, finns en aux-kontakt samt usb-ingång för laddning. Enkelt så det förslår alltså.

Det uppladdningsbara batteriet ger runt tio timmars speltid och det kompakta formatet gör Onyx Min enkel att flytta mellan rummen. Men bärbar, i dess rätta bemärkelse, är den inte. Formen i kombination med avsaknaden av vettig bäranordning gör den knappast lämplig att bära runt på en längre tid, möjligtvis nedpackad i en väska.

Ljudet den stora besvikelsen

Funktionen ”Dual Sound” låter dig ansluta trådlöst till en annan Onyx Mini eller Wireless Dual Sound-kompatibel högtalare, vilket då dubblar ljudeffekten utan att för den sakens skull skapa ett äkta stereopar. Vi har vid testtillfället bara en högtalare tillgänglig så huruvida det låter bättre kan vi inte bedöma. Appen är förövrigt något av det enklaste vi stött på och används enbart just för att koppla ihop ytterligare högtalare.

Appen... riktigt kass!

Ljudet är den stora besvikelsen och flera resor sämre än vad vi är vana vid från tillverkaren. Visst, basljudet och diskanten finns där men imponerar inte. Mellanregistret är däremot under all kritig och låter grötigt utan några som helst nyanser. Drar vi dessutom på lite blir det näst in till en outhärdlig ljudupplevelse.