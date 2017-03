Battlefield 1 var ett av de bästa actionspelen förra året, om inte det allra bästa. Framför allt lyckades svenska Dice blåsa lite nytt liv i en genre som de senaste åren gått lite på autopilot. Första världskrigstemat var kanske inte någon revolution, men det kändes ändå fräscht och annorlunda, särskilt jämfört med Call of Duty-seriens allt mer urvattnade framtidsmiljöer.

EA är givetvis inte sena med att försöka mjölka så mycket som möjligt ur succéspelet. I expansion They Shall Not Pass stiftar vi bekantskap med den franska armén, och får kriga på fyra banor, som alla utspelar sig i Frankrike. Förutom det tillkommer även ett gäng nya vapen, och – kanske allra mest intressant – ett nytt spelläge kallat Frontlines. Spelläget börjar med att de stridande lagen ska försöka inta en centralt belägen flagga. Om ditt lag lyckas ta över flaggan flyttas den närmare motståndarens basstation – vilket bärgar för intensiva och böljande strider.

Exakt hur stor förändring Frontlines medför till grundformulan är svårt att säga efter bara några timmar, och vi kommer förhoppningsvis grotta ned oss i det de kommande dagarna.