Likt Techcrunch rapporterar är Uptime dock långt ifrån den enda samtittningsappen som släppts i det senaste utan har redan sällskap av Youtubesocial, Wemesh, Livelead, Airtime med flera.

Uptime är tänkt som ett eget community med eget innehåll men det går förstås också att se och reagera på videos från Youtube i den. Appen finns än så länge bara tillgänglig till Ios och kräver en inbjudan för att användas.

Say hello to #Uptime! Share and watch videos together. Download now from the App Store https://t.co/Bwo7e4xCgy.

Use invite code: PIZZA pic.twitter.com/w9MzqwCibi