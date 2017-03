Sony har meddelat att det snart kommer gå att spela Playstation 4-spel via företagets prenumerationsmolntjänst, Playstation Now. Något som betyder att spelare kommer att kunna strömma Playstation 4-spel direkt till sin Playstation 4 eller PC.

I dagsläget finns det 483 spel via Playstation Now, men än så länge har dessa enbart begränsats till Playstation 3-titlar. Något exakt datum för när Playstation 4-spelen kan tänkas dyka upp har inte Sony givit men kommer att ske senare i år. Vilka spel det handlar om och i vilka versioner (det finns ju trots allt en Playstation 4 Pro nu) är också okänt. Eftersom Playstation Now är en molntjänst så behövs inga spel installeras utan istället strömmas de via Sonys datacenter.

Just nu finns Playstation Now i Europa enbart i Belgien, Nederländerna och Storbritannien. När och om tjänsten dyker upp i Sverige är oklart. Kanske lagom tills det att den har Playstation 4-spel?