Projektet har i skrivande stund dragit in 110 000 dollar på Kickstarter med hela 32 dagar till godo. Målet var ursprungligen satt till 95 000 dollar.

Den som kränger på Eye på sin Iphone får en sekundär 5-tumsamoled på baksidan. Här körs Android 7.1 Nougat, och Esti har även smackat in stöd för dubbla sim-kort och ett 3,5-millimetersjack för besvikna Iphone 7-ägare. 256GB extra minne tillkommer också, och Eye-skalet bygger till stöd för trådlös laddning.

När projektet blir verklighet ska det monstruösa superskalet fungera till Iphone 6, 6s, 7, 6 Plus, 6s Plus och 7 Plus. Den som tycker att det är en jättebra idé att göra sin Iphone till en Androidhybrid kan lägga 95 dollar på Eye, som enligt tillverkaren börjar skickas ut över hela världen i augusti.