Den nu klassiska science-fiction-filmen om datorhackern Neo som letar efter svaret på frågan "Vad är the Matrix?" blev en oväntad jättehit när den släpptes 1999 och förändrade landskapet för hur actionfilmer skulle se ut under de kommande åren. Filmen fick även två uppföljare som inte åtnjöt ett lika varmt mottagande.

Warner Bros är tydligen inte nöjda med att bara göra massa filmer om Harry Potter och DC Comics-universumen, utan undersöker nu även möjligheten att återuppväcka The Matrix, skriver The Hollywood Reporter .

Enligt källor till The Hollywood Reporter är det tal om att Zak Penn ska skriva ett så kallat treatment för filmen. Penn har tidigare gjort detsamma för flera serietidningsfilmer så som X2, X-Men The Last Stand, Elektra och The Avengers. Det ska också finnas intresse för att se Michael B. Jordan i huvudrollen.

Mycket återstår dock kvar innan projektet kan bli av. I nuvarande stund är Wachowski-systrarna, som ligger bakom de tidigare filmerna, inte involverade på något sätt och det är osäkert om de kommer vara det i framtiden.

I en intervju med Yahoo Movies sa Keanu Reeves, som gjorde huvudrollen Neo i filmerna, nyligen att han kunde tänka sig återvända till serien om en ny del skrevs och regisserades av Wachowski-systrarna.