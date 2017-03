Oavsett om det rört sig om Lego Star Wars: The Videogame från 2005 eller senare licensspel med Batman eller Harry Potter i huvudrollen, har Legospelen länge följt samma mall. Lättsamma, storydrivna kampanjer med en blandning av plattformshoppande, slagsmål och en gnutta pussellösande. Men hur underhållande titlarna än varit, har vi alltid saknat kärnan i Lego – själva byggandet. Visserligen existerade det till en viss mån i tidigare nämnda licensspel, men då per automatik och inte särskilt interaktivt. Detta rår Lego Worlds äntligen bot på och erbjuder oss samtidigt stora öppna världar, helt uppbyggda av Lego.

Redan under introduktionen blir vi varse om att Lego Worlds skiljer sig från föregångarna på många olika plan. Narrativet är exempelvis så bortskalat det kan bli – du startar som en Legoastronaut som kraschlandat på en Legoplanet med målet att fixa din rymdkapsel genom att samla in Legobitar av guld. Lägligt nog är det en lokalvara hos befolkningen som gärna utbyter dessa mot lite hjälp.

Där andra Legospel i stort sett handlat om att löpa amok på andra minifigurer och föremål går uppdragen i Lego Worlds ut på att bygga med hjälp av olika verktyg. Först får vi bekanta oss med ”upptäcktsverktyget” – du siktar helt enkelt in verktyget på något objekt och kopierar in det i maskinens minne. Sedan är det fritt fram att klistra in objektet på eget behag, oavsett om det är andra Legofigurer, djur, fordon eller möbler.

Lego möter Minecraft

Varefter du låser upp nya verktyg blir tillvägagångssätten i uppdragen mer varierande. Vi får bland annat en färgkanon som används för att färglägga stora ytor effektivt och ett kopieringsverktyg som kan spara hela byggnader för framtida användning. Så småningom får vi även möjligheten att placera ut enstaka Legobitar, samt att forma och deformera vår värld med hjälp av landskapsverktyget. Inspirationskällan kan inte bli mer uppenbar.

Men bäst av allt: tröttnar du på att leka runt på en planet kan du enkelt navigera vidare till en ny, utan bekymmer. Planeterna formas slumpvis på momangen och är baserade på Legos olika set såsom riddare, vilda västern eller City, för att nämna några.