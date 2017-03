Om du gillar att spara en hacka och ofta handlar prylar av olika slag kanske du redan har upptäckt de kinesiska butikerna, som säljer direkt från fabrikerna utan flera mellanhänder. Om inte – välkommen till en värld av Apple Watch-armband för några tior, blixtar för mindre än halva priset, billiga sporttillbehör och de roligaste presenter du kan hitta.

Shoppa runt – här är sajterna du kan handla från

Det finns många sajter som säljer prylar direkt från Kina, ofta direkt från tillverkarna. Vi kan inte gå igenom en lista med alla, så vi har valt ut tre vi dels har personlig erfarenhet av och som dessutom har relativt höga omdömen på Trust Pilot.

Dealextreme

Kanske den populäraste sajten, med pålitliga leveranser extremt (ha!) många elektronikprylar. Alltid gratis porto, på beställningar över 180 kronor som rek med försändelse-id. Du kan välja till expressport.

Light in the Box

En av de äldsta butikerna; har funnits i tio år. Inte specialiserad på elektronik utan säljer kläder, skor, väskor, hemprodukter och ja i princip allt du kan tänka dig. Porto kostar oftast, och kan gå på ett par hundralappar. Har tullgaranti som tillval – om du åker på tull ersätts du.

Mini in the Box

En annan butik som drivs av Light in the Box men fokuserar på elektronik och roliga prylar, presenter och partytillbehör. Alltid gratis porto, uppgraderas till express om du handlar för 375 kronor eller mer.