Flera medier som CNN och The Guardian rapporterar att amerikanska TSA (Transport and Security Administration) i hemlighet börjat kräva att passagerare via flygbolag från 13 olika länder inte ska få ha med sig någon elektronik som är större än en mobiltelefon ombord.

För passagerarna betyder det alltså inga laptops, inga surfplattor, inga större kameror och så vidare.