Missa inte: Snart visar Google Maps hur svårt det är att parkera

Parkeringsfunktionen har egentligen tidigare funnits tillgänglig via Google Now, men fungerar nu bättre genom att du kan ställa in den manuellt via Google Maps. Något som eliminerar möjliga snedsteg av Google Now som behöver jobba med mindre information.

Du kan också göra anteckningar om din parkering (såsom siffra, färgkod, etc) i funktionen och det finns även en mätare som kan visa hur lång tid du har kvar på din parkering och som påminner dig med push-notiser när det närmar sig.

Den nya parkeringsfunktionen finns ännu inte tillgänglig på svenska enheter.