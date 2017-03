Donald Trump har skrivit under ett lagförslag för att finansiera Nasa med målet att skicka människor till Mars. Den nya lagen, kallad Nasa Transition Authorization Act, ger USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart 19.5 miljarder dollar i finansiering för 2018 (200 miljoner mer än 2016 och en ökning med cirka 1 procent) och ber att myndigheten ska skapa en plan för att skicka en besättning till Mars under 2030, rapporterar The Hill.

Spacex-grundaren Elon Musk verkar dock inte vara vidare imponerad och uttryckte sitt missnöje på Twitter.