Redan i november uppvisades 51 nya emojis, nu har Unicode släppt hela listan på Emoji 5.0. Det rapporterar bland annat 9to5mac. Hela listan innehåller 69 emojis och är fortfarande att betrakta som ett utkast.

Planerad officiell release är under sommaren, och det brukar dröja ytterligare ett tag innan Apple och Google bygger in det i sina respektive operativsystem. Kanske kan vi använda dessa nya figurer i IOS 11, men trolig lansering till hösten 2017, och i Android O med trolig lansering under sommaren eller hösten 2017. Tills dess får vi klara oss utan zebra-emojis och annat.