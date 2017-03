Tvåfaktorsautentisering är en kraftfull metod för att förhindra att obehöriga användare loggar in på dina konton. Funktionen finns sedan tidigare på tjänster som Facebook, Linkedin och Gmail, och nu får även bild- och videodelningstjänsten Instagrams användare tillgång till tekniken.

Med funktionen påslagen behöver kontoinnehavaren även skriva in en engångskod som fås via sms när denne försöker logga in på en ny enhet. Om någon obehörig försöker kapa ditt Instagram-konto blir det naturligtvis mycket svårare om förövaren inte samtidigt har stulit din mobiltelefon som är kopplad till kontot.