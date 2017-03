Heroes of The Storm – Blizzards lösning på moba-fansens törst, släpptes för första gången i juni 2015. Sedan dess har spelet fått oräkneliga uppdateringar som bland annat inkluderat nya hjältar från Blizzards universum och nu är det dags för den största någonsin, nämligen 2.0.

Mycket är sig likt och mycket har förändrats. Bland annat berättar Blizzard att de sett över spelets progressionssystem och gjort det smidigare för spelarna att öka i nivå. Framför allt har det nivåtak som hindrat spelarna från att klättra i rank skrotats helt och funktionen ”Player Level” setts över.

– Numera är ”Player Level” totalsumman av alla hjältarnas nivåer. Det innebär att de som kanske suttit fast på nivå 15, nu skuttar upp till nivå 50, förklarar Matt Cooper, Senior Game Designer för Heroes of The Storm.

Social interaktion är Blizzards nya melodi

Under presentationen av 2.0 får vi en redogörelse av allt som är nytt. Blizzard har verkligen tagit i från tårna med uppdateringen och berättar entusiastisk om allt som var nytt. Heroes of The Storm belönas, exempelvis, med ett reviderat samlarsystem där så kallad ”Loot Chests” får en betydande roll. Man hakar även på social medier-trenden och implementerar emojis i spelet, en spray-funktion och roliga röster som bryter av i matchernas seriösa bataljer. Det blir nu möjligt att smälla upp banners på platser man rönt framgångar för att markera hur bra man är, och detta kan kompletteras genom att spraya taggar och ikoner på slagfältet.

Blizzard har även vänt upp och ner på spelets valutasystem. Tidigare har Gold, vilket är pengarna i Heroes of The Storm, kunnat nyttjas till olika saker. Från och med 2.0 kan dessa enbart lösas in mot nya hjältar samt för att ”starta om” spelets ”Loot Chests”. Som ersättare blir istället ett helt nytt system baserat på ”gems” som används för att shoppa föremål i spelets inbyggda butik. Dessa får spelarna tilldelades sig vid varje ny nivå där nivå fem ger 1000 gems.