Som mest ska tåget kunna komma upp i 140 kilometer i timmen, och all överbliven kraft utöver det sparas i ett stort batteri ombord för att användas senare och göra energiförbrukningen mer effektiv. Tåget behöver inga strömförande spår, och de utsläpp som produceras består enbart av vatten och ånga.

Vätetåget väntas börja användas kommersiellt senare i år på linjen Buxtehude-Bremervöre-Bremerhaven-Cuxhaven i Tyskland.

#Alstom revealed to the world the first zero-emission and hydrogen powered passenger train. Learn how it works! pic.twitter.com/oaaj4zbLzK