Samtliga modeller från tillverkaren levereras numera med ett fast monterat sim-kort vilket ger en bilarna en rad fördelar i form av konstant uppkoppling. Samlingsnamnet för alla funktioner går under benämningen BMW Connected Drive och är uppdelad i två huvudsektioner: Förarassistans samt digitala tjänster. Under Förarassistansfunktioner hittar vi allt som har med hjälpmedel i form av parkeringshjälp, adaptiv farthållare och så vidare. De digitala tjänsterna innefattar bland annat ett smart navigationssystem, wifi och fjärrstyrning.

5-serien har även ärvt funktionen för fjärrstyrd parkering från 7-serien där du med en extra fjärrkontroll startar upp bilen och kör in den i exempelvis ett trångt garage medans du står bredvid. Med hjälp av sensorer justerar bilen styrningen och stannar om ett hinder dyker upp. När det är dags att åka igen gör du samma sak, och bilen backar ut automatiskt.

Nya BMW 5-serien är senast ut i raden av modeller från BMW och är fullspäckad med spännande teknik. Många av funktionerna lanserades i samband med 7-serien men återfinns nu även i denna modellserie. Mest uppseendeväckande är givetvis geststyrningen som kan användas till att svara eller avvisa samtal, ställa in volym eller byta spår eller radiokanal. Det tar givetvis ett tag att komma in i hanteringen men funktionen är riktigt smidig och framför allt bidrar det till säkrare körning då du inte behöver flytta blicken från trafikflödet framför dig.

Grym app med vilken du kan fjärrstyra en rad funktioner

Just fjärrstyrningen är en riktigt trevlig funktion och fungerar till både Ios och Android. Via appen kan du enkelt låsa eller låsa upp bilen, tuta eller blinka med lysena för att enklare hitta bilen på parkeringsplatsen eller aktivare klimatanläggningen. Du kan även skriva in kommande resmål i appen som sedan synkar adressen mot navigationssystemet när du sätter dig i bilen med hjälp av bluetooth. Har du dessutom noterat tidpunkten för exempelvis ett viktigt möte får du ett meddelande när det är dags att börja åka. Molntjänsten har koll på eventuella trafikstockningar och anpassar meddelandetjänsten efter detta så att du kommer fram i tid. Riktigt smart! Fjärrtjänsten fungerar även med andra Apple Watch och Samsung Gear S3.

Flera funktioner går att styra även via antingen Apple Watch eller Samsung Gear S3

Bilens inbyggda sim-kort används kostnadsfritt för bilens och appens samtliga funktioner. Vill du dessutom använda tekniken för att skapa en wifi-hotspot i bilen för att surfa på nätet med krävs ett abonnemang som förnärvarande kostar 89 kronor för en gigabyte och månad till 229 kronor 5 gigabyte.

5-serien är förarens givna val

Om Mercedes E-klass är kung i klassen när det gäller komfort är BMW 5-serie köregenskapernas motsvarighet. Testbilen, i detta fall 540i xDrive, är en kompetent vägmaskin som är härlig att köra. Den 340 hk starka sexan är inte bara tyst och vridstark, den går att köra hyfsat snålt också. Är du någorlunda lätt på gaspedalen går det att snitta på strax över 7.0 l/100 km vilket är riktigt bra med tanke på storleksklass och prestanda. För prestanda finns det onekligen: 0–100 klaras av på 4,8 sekunder och toppfarten är satt till 250 km/h. Körprogrammen är fyra till antalet: Sport, Comfort, ECO PRO samt det interaktiva Adaptive-läget som anpassar den elektroniska stötdämparkontrollen, styrningen och Steptronic-växellådan efter aktuell kösituation och i ärlighetens namn det enda läget som egentligen behövs förutom ekonomi-läget om du vill köra riktigt snålt.

Stötdämparkontrollen synkas även mot bilens navigering och styvar upp fjädringen när du närmar dig en korsning eller en kraftig kurva sväng så styvas fjädringen till. I kombination med den aktiva integralstyrningen som kombinerar styrande bakhjul med framhjulen beroende på hastighet (under ca 60 km/h styr bakhjulen i motsatt riktning mot framhjulen, i högre hastighet i samma riktning) levereras en grym körstabilitet. Kurviga landsvägar är med andra ord en miljö som 5-serien formligen älskar – precis som vi!

BMW 5-serien är en riktigt säker bil med i stort sett alla förarstödsystem som finns tillgängliga idag, och skall vi peka ut en favorit blir det den nya head up displayen som är omarbetat och täcker en större yta, och dessutom väldigt tydlig och anpassningsbar när det gäller vilken information som skall projiceras på vindrutan. Den adaptiva farthållaren är riktigt vass och reaktionssnabb och även guld värd vid köbildningar.