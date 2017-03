Det är hårt att vara barn. Inte minst när hela världen jublar över hur överfantastiskt The Legend of Zelda: Breath of the Wild och Nintendos nya konsol Switch är, samtidigt som du själv sitter utan.

Twitter-användaren Ama-chans lillebror är ett av dessa barn. Femteklassaren tacklade abstinensen genom att bygga en alldeles egen Nintendo Switch – av kartong. Och helt ärligt är den ganska så imponerande. Samt en smula sorglig.