Nyligen testade vi hybridversionen av Ioniq där vi gick igenom säkerhetsfunktioner, förarhjälpmedel och MMI. Därför hänvisar vi dig till det testet för mer detaljer om de bitarna och fokuserar i den här texten mer på de elbilspecifika delarna.

Nästan 20 mil på en laddning

Ionic Elbil, eller Ioniq Electric som den också heter, har ett batteri på 28 kWh under baksätet och en elmotor på 88 KW effekt (motsvarar 120 hästkrafter). Enligt specifikationerna ska bilen kunna köra upp till 280 kilometer på en laddning, men när vi sätter oss i den fulladdade testbilen står det 18,8 mil. Och den siffran stämmer väldigt väl med verkligheten. Om du kör extremt försiktigt och under optimala förhållanden kan du säkert ta dig lite längre, men strax under 20 mil är inte alls illa.

Att växla med knappar är lite ovant i början.

Det första som slår oss innan vi rullar iväg på vår första testrunda är att du styr växlelläget med snabbknappar. Lite udda, men något vi snabbt vänjer oss vid. Bilen glider iväg relativt ljudlöst, vi hör bara ett svagt vinande ljud och responsen från gaspedalen är bra.