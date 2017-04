Saints Row-studion Volition avslöjade sitt nya projekt Agents of Mayhem under förra årets E3-mässa. Vad som visades upp då var ett hektiskt actionspel i tredjeperson som verkade ta den humoristiska touch från Saints Row och mixa upp det med ett helt nytt gameplay.

Men därefter har det varit tyst. Att titeln lagts ner till följd av ljummet intresse har varit en spekulation, men så är inte fallet. Under förra veckan besökte M3 nämligen London för att testa spelet så här ett par månader innan lansering och vi är imponerade.

Agents of Mayhem är kort och gott en spirituell uppföljare till Saints Row-serien. Storyn kretsar kring agentorganisationen Mayhem (Multinational Agency for Hunting Evil Masterminds) som, i äkta serietidningsanda, kämpar mot genomonda Legion (League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations). Skådeplatsen för bataljerna är Sydkoreas huvudstad Seoul där du i en öppen värld kombinerar prylar, teknologi och vapen för att sparka rumpa med fotsoldater och deras övernaturligt starka bossar.

En kamp mellan elaka och onda

Twisten här är att Mayhem är långt ifrån goda. Gänget består av en udda samling karaktärer som var och en har personlig vinning i att slåss. Eller som Volition själv uttrycker det – kampen står mellan ”elaka och onda”.

Vi har exempelvis Hollywood – en prisjägare och före detta tv-stjärna vars show stängdes ner efter en trafikolycka, och Hardtack som övergett amerikanska marinkåren eftersom han anser att de ”ger upp för lätt”. Vidare får vi stifta bekantskap med äventyraren Fortune som är en karikatyr av Lara Croft, och många fler.