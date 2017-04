Undertecknad tillhör skaran hemmabiofantaster som i många år kört med projektor, fet receiver och lagt mycket tid på att få till den perfekta bilden – och ljudet. Men jag har på senare år fått kompromissa med att istället gå över till stor tv och lite färre och lite mindre högtalare. Ett trådlöst och läckert designat paket är därför väldigt lockande ur rent estetisk och användarmässig synpunkt. Jag har i många år levt med en trave fjärrkontroller på vardagsrumsbordet, och en familj som knappt kunnat sätta på TV4 utan en skriven manual.

Hdmi-ångest

Konceptet med soundbar har alltid varit lockande, och likaså ett trådlöst multiroomsystem. Jag har under de senaste åren testat de flesta varianter men inte hittat den ultimata kombon för att gå all-in. Och att slänga ut min feta Pioneer-receiver är ett stort steg. Inte kanske främst ljudmässigt, utan för att jag tidigare haft 7 hmdi-ingångar att leka med. Jag har en Xbox One, Xbox 360, Playstation 3 och 4, en Apple TV, en digitalbox och en mediaspelare som ständigt varit inkopplade. Och ibland en htpc. Tv:n har tre hdmi-ingångar. You do the math…