I vinter släpper Microsoft sitt svar på Playstation 4 Pro – nämligen det hemlighetsfulla ”Project Scorpio”. När konsolen avslöjades på E3 förra året beskrevs enheten som ”den mest kraftfulla konsolen någonsin” med bland annat 6 teraflops under huven.

Nu rapporterar VG247 att detaljer kan avslöjas på torsdag. Sajten skriver att Microsoft är redo att avslöja specifikationer och hänvisar till Windows Central vars redaktör Jez Corden raljerat om det på Twitter:

Not April Fools btw, I don't even know what day of the week it is. https://t.co/ezOfEq1JxS