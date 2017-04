Bågen pryds av tillverkarens namn på ovansidan och de läderklädda over ear-kåporna är stora, mjuka och allmänt härliga att bekanta sig med. Långa sessioner är absolut inget problem, då lurarna varken skaver eller trycker. Mikrofonen är infällbar och tillräckligt flexibel. Sladden har en gedigen textur med tygklädsel och vi störs inte av något frasande när den glider över tröjan. Här finns också en volymkontroll och funktionalitet för att stänga av ljudet i micken, vilket är trevligt. Sladden är lång och kan förlängas ytterligare via en separat "extrasladd" som följer med. Att sitta tillbakalutat med lurarna i tv-soffan är således inga problem.



Ljudkvalitet och funktioner

Kvalitén på ljudet i Razer Manowar 7.1 är varken det bästa eller sämsta vi upplevt, men hör helt klart till någon slags toppregister. Efter uppackning möts vi av klart, balanserat ljud som gör ett bra jobb med att återge allt från slamrig rock ála Queens of the Stone Age till avskalad syntpop. Basen är lite mjäkig i sitt grundutförande, men kan förstärkas avsevärt genom lite pillande i mjukvaran Synapse. Nyttjandet av de generösa EQ-inställningarna kommer att göra ljudet i dina Manowar-lurar mycket, mycket bättre – tro oss!

Med sina 50mm-drivers och virtuella surround fungerar Manowar utmärkt för sitt huvudsyfte: Gaming. Med hjälp av mjukvaran kan du kalibrera surroundljudet precis så som du vill ha det och sedan spara de skräddarsydda inställningarna i separata profiler.

För den som aldrig provat ett 7.1-headset tidigare kan en viss inledande förvirring kring ljudlokaliseringen säkert medfölja, men ge kalibreringen ett par rundor så ska det nog ordna sig. Skillnaden mot ett headset utan surround är avsevärd, särskilt för den som brukar lyssna efter fotsteg och vapenslammer i valfritt fps-spel (vi har 20 timmar Overwatch under bältet med Manowar). Den virtuella surroundupplevelse som förmedlas med Razers headset får klart godkänt, och förmedlas via en liten usb-dongel där du koppar in hörlurarnas 3,5-millimetersplugg i ena änden och datorn/spelkonsolen i andra.

Som ett sista hedersomnämnande är ljudkvaliteten i mikrofonen av allra högsta klass. Inte det minsta brus förmedlas, och mottagarna kommer inte ha några som helst problem att höra vad du säger i stridens hetta.