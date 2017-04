Det var tidigare i veckan som det ryktades att Digital Foundry, teknikavdelningen på Eurogamer, fått exklusiv rätt till en artikel om Xbox Scorpio. Enligt uppgifterna skulle denna publiceras idag klockan 15.00 svensk tid. Nu har Eurogamer bekräftat på Twitter att det stämmer.

To clear up the speculation: @digitalfoundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on @eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific. pic.twitter.com/S6xxT2YCcn