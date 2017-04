Standardmodell och plusmodell verkar vara ett populärt sätt att släppa mobil just nu. Huawei gjorde det redan förra året med P9 och P9 Plus, och att P10 skulle följas av en P10 Plus kändes därför naturligt. Till skillnad från senast släpps de nära varandra, och vi behöver inte vänta flera månader på den större versionen.

När vi testade P10 tidigare i år tyckte vi den var snabb, snygg och välbyggd. Den hade också samma roliga kamera som föregångaren. Däremot skrev vi att den tappat mycket av det som gjorde P9 unik i både design och funktion.

Huawei P10 Plus

Mer egen design i Plus

Därför är det en positiv överraskning att P10 Plus lyckas bättre med att skaffa sig en egen yttre identitet, och inte bara ser ut som en Iphone-klon. Med det sagt finns det en del likheter med Apples telefoner, både i dess rundade sidor och placeringen av plastlist på baksidan för antenner.

Det är främst telefonens bakstycke som står för det unika. Här möts vi av en specialslipad matt yta som på nära håll påminner lite om fiskfjäll. På avstånd ger den P10 Plus en snygg, halvglansig yta. Den är också bekväm att hålla i och ska enligt Huawei vara nästan omöjlig att repa. Telefonen är tunn, bara sju millimeter och utan utstickande kameralins. Den är dessutom lätt för att vara en 5,5-tummare och känns väldigt bekväm i handen trots det rejäla formatet.