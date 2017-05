Generellt kan hörlurar delas in i tre huvudkategorier, oavsett om de är trådlösa eller ej: Over ear är de största modellerna med kåpor som omsluter örat, on ear ligger an på örat och in ear stoppas in i örat. Sedan kommer vi till de olika varianterna av dessa: De kan vara slutna, halvslutna, halvöppna eller öppna.

Slutna hörlurar erbjuder ofta en god ljudisolering och hindrar ljud från att både komma in och ut, samt levererar vanligtvis en god basåtergivning. Den halvöppna typen sluter tätt mot ytterörat men är öppen utåt. Fördelen med denna lösning är en bra basåtergivning men ändå en öppen och luftig karaktär.

