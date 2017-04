Nu är Elon Musk i farten på Twitter igen och svarar på frågor. Tesla-vdn har bland annat meddelat att företagets kommande elektriska semi-truck kommer att visas upp i september.

"Teamet har gjort ett otroligt jobb. Det är verkligen nästa nivå." skriver Musk i inlägget.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.