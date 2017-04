Nintendo har fått en riktig smakstart med sin senaste konsol, Switch. Under sin premiärmånad i mars såldes 906 000 exemplar i USA, vilket gör den till den snabbast säljande Nintendo-konsolen i regionen någonsin. Siffran hade troligtvis varit ännu högre om Nintendo lyckats leverera fler enheter till butikerna.

Det överlägset mest populära spelet till Switch blev, föga förvånande, det kritikerrosade The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Spelet sålde under samma period 1,3 miljoner exemplar, varav 925 000 var till Switch och 460 000 till Wii U (nästan 20 000 verkar alltså ha köpt spelet utan att ha en Switch att lira på).